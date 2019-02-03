أبوظبي 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم في سلطنة عمان، فعاليات التمرين المشترك (تعاون 2) بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14من الشهر الجاري، عددًا من الفعاليات التدريبية الميدانية، إلى جانب القيام بالمهام والواجبات الميدانية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية، وتنمية المهارات القيادية، وتبادل الخبرات، وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة، ودعم أواصر التعاون العسكري المشترك.// انتهى //13:22ت م0071