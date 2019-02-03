سان سلفادور 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسيصوت الناخبون في السلفادور، اليوم، لاختيار سادس رئيس للبلاد منذ 1992، عندما انتهت الحرب الأهلية التي استمرت 12 عامًا في بلدهم.وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (13,00 ت غ) لهذه الانتخابات، التي يتنافس فيها مرشحان جديدان على الساحة السياسية، للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات غير قابلة للتجديد، حسب نتائج آخر استطلاعات للرأي، نشرت قبل أسبوعين.// انتهى //13:30ت م0072