الشقيق 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستنظم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في محطات تحلية الشقيق غداً، فعاليات كرنفال العائلة، وذلك على كورنيش محطات التحلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب.ويتضمن الكرنفال الذي يستمر ثلاثة أيام، معرض معدات السلامة، ومعارض متخصصة، ومسرحيات وبرامج كوميدية، ومحاضرات وأمسيات شعرية، ودورات تدريبية، وبرامج إنشادية, إلى جانب المسابقات الرياضية والألعاب الترفيهية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.// انتهى //13:30ت م0073