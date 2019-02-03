سكاكا 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ومعالي نائبه الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل ومرافقيهم.وفي بداية اللقاء رحب أمير المنطقة برئيس الهيئة ونائبه، مثنياً على ما تقوم به الهيئة من دور لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لافتاً إلى حرص الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها على التعاون مع الهيئة في كل ما يؤدي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.واستعرض رئيس الهيئة مع أمير المنطقة أهمية الدور الذي تقوم به إمارة الجوف، الذي يمكن تعزيزه من خلال اطلاع الإمارة على ما تكشفه الهيئة من ملاحظات على الخدمات والمشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة، وقيام الإمارة بمتابعة تنفيذ الخدمات دعما لجهود الهيئة في ذلك.// انتهى //13:35ت م0075