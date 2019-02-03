المدينة المنورة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسزار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم، معالي الأمين العام بوزارة الدفاع الماليزية داتو حلمي والوفد المرافق له .واستمع الضيف ومرافقوه إلى شرح موجز عن المجمع من أمينه العام الدكتور بندر بن فهد السويلم ، وشاهدوا عرضاً وثائقي عن المجمع وإنجازاته .ونوه الوفد الزائر بالجهود الحثيثة التي يضطلع بها المجمع في خدمة كتاب الله عز وجل ،مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يبذلانه في خدمة القرآن الكريم وسنة نبيه محمد - صلى الله علية وسلم - .//انتهى//13:38ت م0077