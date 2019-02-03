نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

تواصل جامعة نجران، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، استقبال طلبات القبول ببرامج الماجستير، حتى يوم الأحد 1440/6/5هـ، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

و أوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن برامج الماجستير المتاحة هي : التربية الخاصة "مسار صعوبات التعلم"، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.

وأفاد أن شروط القبول العامة والخاصة متوفرة على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، وعلى الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل الدخول عبر الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init .

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