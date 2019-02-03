الخبر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برنامجها التدريبي الذي نفذته بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بعنوان "إعداد خطة التدريب"، وذلك بمدينة الخبر.واستهدف البرنامج 23 متدرباً من مدراء تطوير الموارد البشرية بالرئاسة العامة وفروعها، تناول خلالها تعريف مفهوم الخطط التدريبية، والإشراف عليها والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتدريب لتحقيق التكامل بينهم بكفاءة عالية، والاحتياجات والبرامج المتوفرة وتكييفها مع ظروف العمل.يذكر أن الرئاسة العامة مستمرة في استثمار الشراكات التعاونية في سبيل الرقي بالتطوير والتدريب لمنسوبيها، وذلك بإشراف ومتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //13:44ت م0079