جيزان 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، دورة تدريبية في" الإسعافات الأولية"، في إطار برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية، بمقر الهيئة في مدينة جيزان.وهدفت الدورة التي قدمها المدرب أحمد خيري، إلى تعريف فريق نخبة التطوعي التابع لجمعية رواد للعمل التطوعي بمنطقة جازان بكيفة التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي وإسعافات الجروح والحروق والكسور والنزيف وتثقيف أعضاء الفريق بكيفية التعامل مع الحوادث.// انتهى //13:44ت م0080