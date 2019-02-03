ينبع 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالهيئة الملكية بينبع، عدداً من التدريبات العملية على أعمال الإخلاء والإنقاذ والإطفاء في مرافق ومباني الهيئة الملكية، خلال شهر ديسمبر 2018م و شهر يناير 2019م .ونفذت التدريبات العملية في (مدرسة ابن النفيس الثانوية، معهد ينبع التقني، مركز الرعاية الصحية الأولية بحي السميري، إدارة تطوير القوى العاملة، المستودع رقم 1 بإدارة المشتريات والمستودعات ومبنى اللغة الإنجليزية بكلية ينبع الصناعية).وتأتي هذه التدريبات ضمن خطط إدارة الأمن الصناعي والسلامة السنوية للتدريب على أعمال الإخلاء والإنقاذ والإطفاء في إدارات ومرافق ومدارس الهيئة الملكية بينبع، إذ تولي الإدارة هذه البرامج اهتماماً كبيراً لرفع مستوى الوعي في مجال السلامة والوقاية من الحريق، ومعرفة طرق الإخلاء الصحيحة وزيادة مستوى الاستعداد في كافة إدارات ومرافق الهيئة الملكية، للتأكد من جاهزية مجموعات الدفاع الذاتي فيها للتعامل مع الحالات الطارئة إلى حين وصول فرق الإطفاء، وكذلك تقييم كفاءة نظام الاتصالات والتأكد من توفر نقاط للتجمع وجاهزية الأفراد والمعدات في ظل الإمكانيات المميزة التي توفرها الهيئة الملكية ينبع لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.// انتهى //13:46ت م0081