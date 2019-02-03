سكاكا 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم، أعمال اللقاء السنوي الثالث لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية، الذي تنظمه جامعة الجوف بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وأكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري في كلمته أثناء حفل الافتتاح, أن الفساد بكل أنواعه مرضٌ خطير متى ما انتشر في بلد فإنه أحد أهم عوامل السقوط والفناء والتشتت، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد هي من أهم ما تقوم به الدولة.وتطرق معاليه إلى أهمية دور الجامعات بالإسهام في تحقيق أهداف القيادة بمختلف المجالات ومنها مكافحة الفساد، وأن عليها مسؤولية كبيرة ليس من خلال الأندية فحسب، بل من خلال البحث العلمي واللقاءات والورش المتواصلة التي تسعى لنشر الثقافة ومحاربة الفساد.بعد ذلك, انطلقت فعاليات الملتقى بافتتاح المعرض الخاص بأندية نزاهة في المؤسسات التعليمية، اطلع خلالها معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن, ومعالي مدير جامعة الجوف على جميع الأركان المشاركة، مستمعين لشرح من منسوبي الأندية عن أبرز منجزاتهم وبرامجهم.عقب ذلك, بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة بعرض تعريفي عن اللقاء وأهدافه وبرامجه وأبرز الإحصاءات المتعلقة به، حيث يقام هذا العام تحت شعار "أندية نزاهة والرؤى المستقبلية"، ثم ألقيت كلمة طلاب أندية نزاهة في المؤسسات التعليمية قدمها عنهم رئيس نادي نزاهة في كلية الملك فهد الأمنية فيصل الشهراني أعرب فيها عن أهمية هذا اللقاء في ترسيخ قيم النزاهة وتبادل الخبرات في هذا المجال, حيث يجتمع المنسوبين من كل مناطق المملكة تحقيقاً لأهداف القيادة الحكيمة التي تعمل بكل شفافية لنشر وتحقيق النزاهة في كل مؤسسات الدولة.ونيابة عن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قدم معالي نائب رئيس الهيئة الدكتور بندر أبا الخيل كلمةً شكر فيها سمو أمير المنطقة على رعايته اللقاء، ولجامعة الجوف على تنظيمها المتميز، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سعي الهيئة لتعزيز قيم الوطنية الإيجابية لدى شباب الوطن وكل شرائحه، حيث يلتقي منسوبي أندية نزاهة من مختلف المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات والتجارب واستشراف المستقبل وتطوير أعمال وبرامج الأندية بما يحقق أهداف الهيئة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لوطن خالٍ من الفساد بكل صوره وأشكاله.وحث معالي الدكتور أبا الخيل جميع أندية نزاهة على التجديد في تنفيذ برامجها ومواكبة المستجدات في طرق عرض المضامين التي ترغب الهيئة بإيصالها إلى المستهدفين.بعدها قدم مجموعة من طلاب نادي الإنشاد بعمادة شؤون الطلاب أوبريت "مبدأ وطن" من كلمات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث الأستاذ الدكتور نجم الحصيني، فيما اختتم الحفل بتكريم الأندية المتميزة على مستوى المملكة وجميع الجهات المساهمة في هذا اللقاء وتبادل الهدايا والصور التذكارية بهذه المناسبة.عقب ذلك, بدأت الجلسات العلمية التي ناقشت محورين، هما "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في رؤية 2030م، و الرؤى المستقبلية لأنشطة أندية نزاهة وفعالياتها"، حيث شاركت في هذه الفعاليات جامعات عدة، كجامعة الطائف، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة حائل، وجامعة الملك خالد، وجامعة المجمعة، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، فضلاً عن مشاركة طلاب وطالبات جامعة الجوف في مناقشات المحورين.وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 35 جامعة وكلية عسكرية ضمن فعاليات المعرض المصاحب, وكذلك الجلسات العلمية، كما تجاوز عدد المقالات المشاركة 25 مقالاً تناولت أهمية مفهوم النزاهة ومكانته، وجهود المؤسسات التعليمية من خلال أندية نزاهة.// انتهى //13:51ت م0082