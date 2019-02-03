بريدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, 4 مشروعات صحية تطويرية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة، ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها المنشآت الصحية بصحة القصيم ، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين بمجالاتها العلاجية والوقائية والتوعوية.واستمع سموه خلال جولته على المشروعات، لشرحٍ موجز من قبل مدير عام الشؤون الصحية مطلق الخمعلي، الذي أوضح أن المشروعات تشمل قسم المناظير الذي يستقبل 50 مريضاً باليوم وإمكانية عمل أكثر من 30 منظاراً للحالات المرضية ويضم 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ، وقسم الأشعة المدعوم بجهازين رنين مغناطيسي MRI وإمكانية عمل 32 فحصاً إشعاعياً "رنين" يومياً مزوداً بجهاز الأشعة التداخلية التي هي أول مرة بالمنطقة ، ومشروع تطوير قسم العناية المركزة بوحدتين الأولى العناية الرئيسة وتتسع لـ31 سريراً منها 6 أسرة لغرف العزل والثانية العناية المتوسطة تتسع لـ12 سريراً.وبين الخمعلي أن قسم المختبر وبنك الدم يحتوي على جهازي كيمياء c8000 ، وتعمل على تحاليل بمعدل 500 عينة بالساعة وثلاثة أجهزة تقوم بعمل i2000 لتحليل الهرمونات والفيتامينات بمعدل 600 عينة بالساعة ، مشيراً إلى هناك جهازين "ستاقو" لتحاليل تخثر الدم بمعدل 100 عينة بالساعة ، وجهازين "إلينتي" لتحاليل صورة الدم بمعدل 120 عينة بالساعة ، وجهازين طرد مركزي لفصل العينات ، وثلاجة لحفظ 15 ألف عينة مربوطة بجهاز نقل آلي لجميع الاجهزة.عقب ذلك, توجه سمو أمير منطقة القصيم إلى الحفل الخطابي المقام بمسرح مستشفى الملك فهد التخصصي ، الذي بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عبدالعزيز الفوزان كلمته نوه في مستهلها بما تقدمه القيادة الحكيمة للقطاع الصحي ، وما يوليه سمو أمير القصيم من اهتمام بالصحة وخدمة المرضى ، مثمناً حضور سموه لحفل افتتاح المشروعات الصحية ودعمه المتواصل للخدمات الصحية وحرصه على كل ما فيه تطوير للخدمات الصحية ، ثم كرم سموه عدداً من المتميزين بالقطاع الصحي.ونوه سمو أمير القصيم في كلمته بهذه المناسبة ، بما يحظى به القطاع الصحي في المنطقة من دعم ورعاية شاملة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكداً أن هذا الدعم يجسد عناية ولاة الأمر - رعاهم الله - بصحة أبناء الوطن والمقيمين به واهتمامهم بتوفير الإمكانات الطبية كافة ، مشيراً إلى أهمية التطور والارتقاء في المجال الطبي , في ظل النهضة الحضارية والتنمية الشاملة التي نعيشها ، مشيداً بما تقدمه وزارة الصحة من عناية واهتمام وفق خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير النظام ، والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها إلى مستويات عالية الجودة.وقال سموه: أتيت اليوم مباركاً ومهنئناً لجهود رجال قطاع الصحة في القصيم ، وما رأيناه اليوم دليل على سعي قيادتنا الحكيمة لتحقيق تنمية شاملة ، تستوجب منا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء لمواكبتها ، مهيباً الجميع بجعل شعار القطاع الصحي خدمة المريض أولاً.وأضاف سموه : مكسبنا وجود رجال ونساء من أبناء الوطن يعملون على الأجهزة الطبية بحرفية ومهنية عالية ، وكلنا فخر واعتزاز بكل فرد يقف في خدمة المواطن في أي موقع ، مقدراً للإخوة القائمين على الخدمات الصحية ، مبدياً ارتياحه لما وجده من جهود مبذولة في القطاع الصحي بالمنطقة ، التي شاهدها من خلال التحسن الملموس في الخدمات المقدمة.// انتهى //13:51ت م0083