الباحة 28 جمادى الأول 1440هـ الموافق 02 فبراير 2019م واسيقوم فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة حاليا ًعلى استكمال الأعمال المتبقية من مشروع ازدواج الطريق القائم بين الباحة – الحزم – المطار بطول 10 كيلو متر ,وبتكلفة بلغت 59 مليون و980 ألف ريال .وأوضح مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي أن المشروع ينفذ وفق توجيهات سمو أمير منطقة الباحة بعد سحبه من المقاول السابق وترسيته على أحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ، مشيراً إلى أن العمل باستكمال المشروع بدأ في 10 / 5 /1440 هـ ، فيما سيتم تسليم المشروع في شهر رمضان من العام 1443 هـ بمشيئة الله .// انتهى //13:52ت م0084