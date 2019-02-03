أبها 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسافتتح وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي اليوم، فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان والمعرض المصاحب لها، وذلك في كلية العلوم الطبية التطبيقية.وتأتي الحملة في إطار جهود الجامعة والكلية لتعزيز الصحة وجودة الحياة، ورفع الوعي لحماية الصحة العامة، والتشجيع على حماية البيئة، وتجنب العوامل الخطرة التي تسهم في زيادة نسبة الإصابة بمرض السرطان، إلى جانب رفع مستوى الوعي بخصوص الكشف المبكر عن السرطان.وتضمن المعرض المصاحب الذي يستمر لمدة خمسة أيام أركان للتوعية بطرق الوقاية من أمراض السرطان مع عروض وإرشادات طبية، ليشمل المجمعات التعليمية والمراكز التجارية في محافظتي بيشة والنماص.من جهتها دشنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة الجوهرة بنت محمد آل جرية معرض الطالبات في كلية الآداب شطر الطالبات بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس ومنسوبات وطالبات الكلية.// انتهى //14:49ت م0110