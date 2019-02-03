القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 37 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت مليونين و800 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس، أن 20 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال، بإجمالي حمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، 17 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و300 ألف طن.// انتهى //14:55ت م0115