تبوك 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنفذ أكثر من 75 ألف طالب في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي المرحلة الثانية، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.وأكد المدير العام للتعليم إبراهيم بن حسين العُمري أن المشروع يهدف إلى إيجاد مجتمع طلابي مبادر في العمل التطوعي، ويشارك بفعالية في التنمية المجتمعية لوطنه مسايراً لروية المملكة 2030، ويُمكَن المدرسة من دورها المجتمعي من خلال تفعيل الأعمال التطوعية الطلابية المحققة للأهداف التربوية والتعليمية وإعداد الطلبة للأعمال التطوعية وتدريبهم على ممارستها بما يسهم في توظيف طاقاتهم التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والوطني .من جهته أوضح مدير إدارة نشاط الطُلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي، أن عدد المعلمين المشاركين في تنفيذ البرنامج بلغ 1790 معلماً ، مشيراً أنه تم تنفيذ 21 برنامجا تطوعيا, مؤكدا أهمية العمل التطوعي كونه ضمن التعاليم والتقاليد الإسلامية، ويعزز معاني التسامح والترابط بين الطلاب مبيناً أن البرنامج مستمر في تنفيذ برامج جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني واستهداف عدد أكبر من الطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي.// انتهى //15:07ت م0118