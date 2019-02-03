اقتصادي / مؤشر"البورصة" العراقية يغلق منخفضاً بنسبة 0.10 %
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" في جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.10 % متوقفاً عند 491.77 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384,9 مليون سهم، بقيمة 340 مليون دينار عراقي .
وقادت المؤشر نحو التراجع انخفاض اسهم سبع شركات مساهمة مسجلة في السوق يقابلها ارتفاع اسهم ثلاث شركات .
وبلغ عدد الاسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين 23,5 مليون سهم بقيمة 34,3 مليون دينار, تحصلت من خلال ابرام 12 صفقة على اسهم ثلاث شركات.
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15:08ت م
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