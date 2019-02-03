بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" في جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.10 % متوقفاً عند 491.77 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384,9 مليون سهم، بقيمة 340 مليون دينار عراقي .وقادت المؤشر نحو التراجع انخفاض اسهم سبع شركات مساهمة مسجلة في السوق يقابلها ارتفاع اسهم ثلاث شركات .وبلغ عدد الاسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين 23,5 مليون سهم بقيمة 34,3 مليون دينار, تحصلت من خلال ابرام 12 صفقة على اسهم ثلاث شركات.// انتهى //15:08ت م0120