حفر الباطن 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن اليوم، اجتماعه الدوري الثاني برئاسة رئيس الغرفة رفيدان بن دمخ المطيري، وحضور نائبيْه وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الغرفة بالمحافظة.وأوضح رئيس الغرفة أن هذا الاجتماع ناقش عدداً من النقاط المدرجة في جدول أعماله منها الآليات المتبعة في تطوير أعمال الغرفة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية وخاصة ما يتعلق بالمنتسبين وخدماتهم، إضافة لتفعيل دور اللجان في العمل على خدمة قطاع الأعمال.وأكد المطيري على بذل قصارى الجهد في دفع عجلة التطوير بالغرفة لما يرقى لاهتمام ودعم قيادتنا ولما يتطلع إليه مجتمع الأعمال في حفر الباطن، والمساهمة في دفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، بالإضافة إلى طرق تفعيل برامج التدريب لتتواكب مع خطة التوطين.// انتهى //15:12ت م0121