الخليل 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 3 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات جيش الاحتلال اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل واحتجزت آخر قرب الحرم الإبراهيمي.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، عقب دَهْم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها، كما دهمت تلك القوات عدة أحياء في مدينة الخليل وسلمت أسيرًا محررًا بلاغًا لمقابلة مخابراتها.وأشارت المصادر ذاتها الى أن قوات جيش الاحتلال احتجزت، مواطنًا فلسطينيًا اثناء عبوره بوابة السوق باتجاه الحرم الابراهيمي، وفتشته، واحتجزته؛ بحجة العثور على آلة حادة كانت معه.// انتهى //15:23ت م0124