جيزان 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساجتمع مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، بمقر الفرع اليوم، مع مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة علي معتبي وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمركز الجمعية .وجرى ، في الاجتماع، استعراض آليات عمل المركز لخدمة الأطفال المعوقين، إلى جانب بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتقديم الخدمات لشريحة المعوقين وفق آلية تكاملية بين مركز التأهيل الشامل وإدارة الخدمات المساندة ومركز التنمية الاجتماعية من جانب فرع الوزارة وبين الأقسام التعليمية والطبية والخدمات المساندة والبرامج التأهيلية والتدريبية من جانب مركز الجمعية بجازان.وأشار المهندس القنفذي، إلى أهمية دور مركز جمعية الأطفال المعوقين كمركز متخصص في تقديم الخدمات لهذه الفئة الغالية في المنطقة ورافداً مهما لفرع الوزارة , مشددا في الوقت نفسه على أهمية العناية بالخدمات المقدمة وتجويدها بشكل دائم.// انتهى //16:31ت م0152