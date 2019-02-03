الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسحقق مربط عذبة الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الدولية الثامنة لجمال الخيل العربية بمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2019 , التي اختتمت أمس بميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي في الكويت، بمشاركة 278 جوادًا.وجاءت البرونزية في بطولة الأفراس عن طريق الفرس "فهده عذبة" من انتاج مربط عذبة والعائدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.// انتهى //16:31ت م0153