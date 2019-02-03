الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام عبداللطيف بن عبدالله الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة, بمناسبة صدور قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها.واستعرض سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها إطعام في مجال حفظ النعمة، معرباً عن إعجابه بتجربة الجمعية، والشراكات الفعالة التي تقوم بها مع القطاعين العام والخاص في سبيل حفظ النعمة من الهدر، مشيراً إلى أن وجود الجمعيات المتخصصة في المنطقة الشرقية كتجربة إطعام يساهم وبشكل مباشر في تحديد أهدافها وتحقيقها بدقة متناهية.وأبدى سموه إعجابه بالمجتمع الخيري في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به رجال الأعمال في تبني المشروعات الخيرية والعمل بها ودعمها أسهم وبشكل فعال في خروج الكثير من المبادرات الخلاقة.من جهته, أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الجمعية عبداللطيف بن عبدالله الراجحي عن جزيل الشكر والامتنان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للجمعية، مؤكداً استعداد الجمعية لتنفيذ مجموعة من الشراكات المهمة خلال الفترة المقبلة ، تساهم في اشراك القطاع الخاص بتحمل جزء من مسؤولية حفظ النعمة بطرق مبتكرة.وأشار إلى عزم الجمعية في تنويع منتجاتها للمستفيدين من خلال إطلاق خطوط انتاج جديدة تشمل الأطعمة الجافة ، والفواكه الطازجة ، وإعادة تدوير الأطعمة الملموسة وغيرها من المنتجات التي تصب في حفظ النعمة من الهدر .حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حميد السفياني.// انتهى //17:00ت م0155