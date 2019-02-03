جيزان 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمزهرة، برنامجًا بعنوان " كيف نحتوي خلافاتنا الأسرية " ، وذلك على مسرح اللجنة بمزهرة ، ضمن فعاليات ملتقى جازان الأسري الأول الذي تنفذه الجمعية واللجنة .واستعرض الدكتور علي الشبيلي ، خلال البرنامج ، جملة من أسباب المشكلات الزوجية ، منها اختلاف وجهات النظر حول عدد من شؤون الأسرة ومنها التعبير السلبي عن المشاعر السلبية ، مبينًا أن البيئات الأسرية غير المستقرة اجتماعياً واقتصاديا تؤدي إلى ضعف الإبداع لدى أفرادها .وقدم عددًا من الحلول لرفع سقف الاستقرار في الحياة الأسرية من التنازل بين الزوجين والصبر والتخلص من التصورات السلبية ، محذرًا من النتائج الخطيرة للمشكلات الزوجية التي تسبب انحلال الأسرة والاستغناء وجفاف المشاعر والتعامل الرسمي وانتشار الخوف والنفور والقسوة وضعف العطاء وفقدان الطمأنينة .وجاء البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة ، في ختام الفعاليات الجماهيرية لملتقى جازان الأسري الأول الذي شهد برامج عن التربية بالحب وتأثير الألعاب الالكترونية على الأطفال والذكاء العاطفي ، فيما يتضمن الملتقى خلال الأسبوع المقبل دورات تدريبية للشباب والفتيات .// انتهى //17:00ت م0156