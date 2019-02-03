اجتماعي / " كيف نحتوي خلافاتنا الأسرية" .. برنامج اجتماعي في جازان
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
جيزان 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
نظمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمزهرة، برنامجًا بعنوان " كيف نحتوي خلافاتنا الأسرية " ، وذلك على مسرح اللجنة بمزهرة ، ضمن فعاليات ملتقى جازان الأسري الأول الذي تنفذه الجمعية واللجنة .
واستعرض الدكتور علي الشبيلي ، خلال البرنامج ، جملة من أسباب المشكلات الزوجية ، منها اختلاف وجهات النظر حول عدد من شؤون الأسرة ومنها التعبير السلبي عن المشاعر السلبية ، مبينًا أن البيئات الأسرية غير المستقرة اجتماعياً واقتصاديا تؤدي إلى ضعف الإبداع لدى أفرادها .
وقدم عددًا من الحلول لرفع سقف الاستقرار في الحياة الأسرية من التنازل بين الزوجين والصبر والتخلص من التصورات السلبية ، محذرًا من النتائج الخطيرة للمشكلات الزوجية التي تسبب انحلال الأسرة والاستغناء وجفاف المشاعر والتعامل الرسمي وانتشار الخوف والنفور والقسوة وضعف العطاء وفقدان الطمأنينة .
وجاء البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة ، في ختام الفعاليات الجماهيرية لملتقى جازان الأسري الأول الذي شهد برامج عن التربية بالحب وتأثير الألعاب الالكترونية على الأطفال والذكاء العاطفي ، فيما يتضمن الملتقى خلال الأسبوع المقبل دورات تدريبية للشباب والفتيات .
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17:00ت م
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