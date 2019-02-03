جيزان 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساحتفى القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بجازان، باليوم العالمي لليتيم تحت شعار "إبتسم نحن معك"، بمركز كادي مول في مدينة جيزان.واشتملت فقرات الحفل على العديد من الفعاليات والمسابقات والبرامج الثقافية وتوزيع الهدايا التذكارية على اليتيمات المشاركات في الفعاليات البالغ عددهن أكثر من 20 يتيمة.وأوضحت مديرة العلاقات العامه بفرع وزارة العمل التنمية الاجتماعية بجازان أميرة مسرحي، أن فعاليات الحفل هدفت إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية رعاية اليتيم والعناية به، وإدخال الفرحة والبهجة لدى الأيتام ومشاركتهم فرحتهم.//انتهى//17:00ت م0157