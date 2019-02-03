الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعقدت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالدمام أمس, جمعيتها العمومية العادية الثانية, بحضور رئيس مجلس الإدارة فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت, وأعضاء مجلس الإدارة, وعدد من منسوبي الجمعية، وممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام هاضل بن عبيد العتيبي.وجرى خلال الاجتماع تقديم إيجاز عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشروعات وبرامج, واستعراض القوائم المالية وتزكيتها من قبل الأعضاء, وطرح عدد من القرارات والتصويت عليها من قبل الأعضاء.وفي ختام الاجتماع, ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, والإدارة التنفيذية, والموظفين العاملين بالجمعية, وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض به.// انتهى //17:01ت م0159