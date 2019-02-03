الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسباشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم, تقديم خدماتها للنساء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ولمدة عشرة أيام عمل رسمي، في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.وتستقبل الوحدة المتنقلة منسوبات الجامعة والطالبات خلال فترة تواجدها بالموقع، إذ تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها, وإصدار سجل الأسرة للأمهات، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.// انتهى //17:01ت م0161