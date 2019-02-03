الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأتاح الموسم الثالث من منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل للملاك تعزيز إنتاجهم بالاستعارة من غيرهم في فئة الفحل، فيما اشترطت اللجان المنظمة اصطحاب نسخة من إثبات هوية المالك الأصلي للإبل وإبرازها عند الدخول .وأوضح مالك الإبل مطلق بن صقر الفطيماني أن أولى مشاركاته بالجائزة أتاح له التنافس مع نخبة الملاك تحت مسمى غال على قلوب الجميع، مضيفا أن السماح بالاستعارة تأتي ضمن خطوات التطوير التي يشهدها المهرجان كل عام، وأنها سترفع من معنويات البعير وقيمته كون المشاركة تتسع لكل إنتاجه .ولفت الفطيماني إلى أن مشاركته يقودها البعير طفحان، مبينا أن اللجان المنظمة تقود عملا استثنائيا لإخراج هذه المنافسة بما يليق بها، وسنرضى بكل النتائج ونهنئ الفائز أيا يكون .وذهب المشارك حمد بن جفران الجفران إلى أن التحديث الذي قامت به اللجان المنظمة يصب في صالح المنافسة، مضيفا أن البعض تخوّف منه؛ كونه يحد من الشراء بينما أوجد بديلا لها .وأبان الجفران أن الاستعارة أغنت صاحب الفحل عن الشراء فيما شكلت قيمة مضافة من خلال توسيع المشاركة حتى يتاح للمستعار منه رؤية إبله في ميدان المزايين .وستبدأ فئة الفحل وإنتاجه من الثلاثاء وحتى الأحد، ابتداء بلون (الشعل) ثم (المجاهيم) ثم (الشقح)، ف(الوضح )ثم الصفر وانتهاء بالحمر .// انتهى //17:02ت م0163