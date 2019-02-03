جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسكشفت رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم ، نائبة مدير قسم الباطنة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ، استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء ، الدكتورة حنان الريس ، عن أن الجمعية تواصل دورها التوعوي الذي انطلق مطلع العام الهجري الجاري ، للاستفادة من المناسبات العالمية والفعاليات الجماهيرية للتعريف بالأمراض الروماتيزمية.وأكدت ضرورة التشخيص والعلاج المبكر لتفادي الإعاقة من خلال خطتها المجدولة في مدن المملكة والتنسيق مع اخصائيين واستشاريين الروماتيزم الذين يقومون بالتثقيف الخاص والكشف المجاني على المرضى ، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية التي يقدمها الأطباء من خلال التعريف بأمراض الروماتيزم ، والتغذية ، والتعامل مع حيثيات هذه الأمراض من حيث المشكلات النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تواجههم.وأعربت الدكتورة الريس ، في كلمةٍ لها بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم المُزمع إقامته في شهر مارس القادم ، عن طموحها في نشر التوعية في المجتمع بأهمية التشخيص والعلاج المبكر لجميع الأمراض الروماتيزمية ، مثمنةً ما تقدمه الحكومة الرشيدة، في توفير أرقى الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع وما تنعم به بلادنا بالكثير من الإنجازات في الخدمات الطبية وإكمال المسيرة في تدريب المئات من الأطباء في هذا المجال.وخلُصت رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم في حديثها إلى أن طب الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية قد تقدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث تقدمت أساليب التشخيص والعلاج في الكثير من الأمراض الروماتيزمية ، وأن الجمعية السعودية للروماتيزم هي إحدى الجمعيات الصحية السعودية التي تسعى إلى رفع الكفاءة المهنية والأكاديمية ، وتعزيز التميز للأطباء والمختصين في المجال ، والإسهام في رفع مستوى الرعاية الطبية لمرضى الروماتيزم.يُذكر أن أمراض الروماتيزم هي كلمة عامة تصف علم الأمراض الروماتيزمية, هو أحد التخصصات المتفرعة من الطب الباطني المكرسة لتشخيص وعلاج الحالات والأمراض التي تؤثر على المفاصل والعضلات والعظام ، ويُعد الروماتويد أحد أكثر التهابات المفاصل شيوعاً في هذا المجال ، ويستطيع المختصين والمهتمين والمرضى التواصل مع الجمعية عبر حسابها ssrsa_org@ .// انتهى //17:02ت م0165