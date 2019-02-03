أبها 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسباشرت الأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، في تقديم خِدْماتها الميدانية لأهالي محافظة الحرجة جنوب المنطقة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً تحت شعار "موجودين"، التي خصصت لخدمة المحافظات والمراكز، والوصول للقرى والهجر التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم أحول عسير عبر عربتين متنقلتين إحداهما للرجال والأخرى خصصت للنساء، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن تعديل المهن وطباعة شريحة البيانات .وترتكز أهمية المبادرة في تخفيف العناء ومشقة السفر على المستفيدين ، والوصول لهم إلى مواقعهم مراعاة لظروفهم وتفعيل العمل الاجتماعي الذي تقدمه إدارة الأحوال المدنية.// انتهى //17:10ت م0171