القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات اليوم، على إثر قرب تسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وإجراء عمليات شراء متزايدة من قبل المستثمرين المحليين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 83ر0 % ليبلغ مستوى 81ر14243 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 46ر0% ليبلغ مستوى 98ر686 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، نحو 56ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 54ر1732 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 796 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 2ر37 مليون جنيه، و9ر29 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 1ر4 مليون جنيه، و95ر40 مليون جنيه، و5ر19 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //17:10ت م0172