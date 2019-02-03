الدمام 28 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 03 فبراير 2019 م واسدشنت ادارة قطاع العمل والتفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية اليوم اتفاقية " المراقب الشامل " بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل سريان الكرناف ، مدير هيئة مدن بالمنطقة الشرقية المهندس محمد الحبشان ، وعدد من مفتشي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .وتضمنت الاتفاقية " قيام مراقبي هيئة مدن (المراقب الشامل) بالتفتيش على المنشآت التي تقع ضمن نطاق ادارتها يما يخص نظام العمل والتأكد من امتثالها لأحكام النظام حيث ستكون الزيارات تشاركية لهذه المدة لتبادل الخبرات وتمكين مراقبي الهيئة لتطبيق نظام العمل من خلال الخبرات التي سوف يكتسبونها من مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .يذكر أن " المفتشين التابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتمثل مهاهم في التحقق من التزام المنشآت التجارية والصناعية بأنظمة وقوانين العمل ، اضافة إلى الصحة والسلامة والمهنية " اما فيما يتعلق بهيئة مدن " أنشئت عام 2001م، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، فقد عملت "مدن" على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث تشرف الهيئة حالياً على أكثر من 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة".// انتهى //17:24ت م0173