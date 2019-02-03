تثليث 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي والمجلس المحلي في محافظة تثليث لقاءً تشاوريًا تنسيقيا برئاسة محافظ تثليث سعد بن سفر زميع وبحضور رئيس المجلس البلدي مبارك بن عوض آل عيفان وأعضاء المجلس المحلي والمجلس البلدي في المحافظة وتناول اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه أعمال المجلس البلدي واقتراحاته والعمل على تفاديها ومنجزات المجلس في الفترة السابقة إضافة إلى مناقشة التنسيق الدائم بين المجلس المحلي والمجلس البلدي والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير أعمال المحافظة بعد ذلك قام أعضاء المجلسين بزيارة القرية التراثية القديمة وسط محافظة تثليث ودرست إمكانية العمل على تطويرها والعناية بها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ،وناقش المجلس آهمية ما يستجد من أعمال وَفق تنسيق مشترك ودائم بين المحافظة والبلدية.وأشار محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع إلى أن أهمية تنسيق الأعمال بين المجالس والجهات الحكومية أمر ضروري في ظل تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ـ أمير منطقة عسير ـ الذي ما زال يوجه بأهمية التعاون بين كل القطاعات في سبيل تسهيل أعمال الجوانب التنموية.وقدم رئيس المجلس البلدي مبارك آل عيفان باسمه وباسم أعضاء المجلس شكره وتقديره لمحافظ تثليث وأعضاء المجلس المحلي على تفهمهم كلَّ التطلعات المستقبلية بشأن أهمية تحقيق أهداف الاجتماع والاهتمام بتبادل الرأي فيما يحقق المصلحة العامة مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا سابقًا وأيضاً تم توثيق ذلك بشكل أكبر من خلال هذا اللقاء.// انتهى //17:24ت م0174