الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، اليوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وأعضاء مجلس إدارته.واطلع سموه خلال اللقاء على مهام لجان الاتحاد وسير أعمالها وآلية العمل المتبعة، مشدداً على ضرورة قيام كل لجنة بممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها وفقاً لأنظمة ولوائح الاتحاد.وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على أهمية الشفافية والوضوح في جميع القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد ولجانه، والحرص على العمل التكاملي بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي .// انتهى //17:29ت م0176