القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني "بيتر التماير"، الذي يزور القاهرة حالياً يرافقه وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج " ومسؤولي كبرى الشركات الألمانية للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها غداً.وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية - الألمانية، خاصة وأن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.كما تطرق اللقاء، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، للتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية لمصر، في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل: الاستقرار، والبنية التحتية المتطورة، والأيدي العاملة الماهرة، مؤكداً أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمان لاستدامة الاستثمار.// انتهى //17:45ت م0177