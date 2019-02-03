الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستطاع فريق الحزم قلب تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصلي بفوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الفيصلي بهدف سجله دينيلسون جونيور في الدقيقة 55 ، ثم ادرك الحزم التعادل بالدقيقة 79 عن طريق باجوي ، ثم أضاف هدف الفوز اللاعب أسامة الخلف في الدقيقة مقابل الأخيرة من الوقت الضائع للمباراة ، ليرتفع رصيد الحزم إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر،وتجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن .// انتهى //17:51ت م0179