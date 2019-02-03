رياضي / الحزم يقلب تأخره أمام الفيصلي بفوزه بهدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
استطاع فريق الحزم قلب تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصلي بفوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الفيصلي بهدف سجله دينيلسون جونيور في الدقيقة 55 ، ثم ادرك الحزم التعادل بالدقيقة 79 عن طريق باجوي ، ثم أضاف هدف الفوز اللاعب أسامة الخلف في الدقيقة مقابل الأخيرة من الوقت الضائع للمباراة ، ليرتفع رصيد الحزم إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر،وتجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن .
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17:51ت م
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