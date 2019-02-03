الخرطوم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساوضح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السفير إسماعيل شرقي إن اتفاق السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى الذي سيتم توقيعه بالخرطوم الثلاثاء المقبل يمثل إنجازا كبيرا، مبيناً أنه لأول مرة يجتمع قادة 14 مجموعة مسلحة في طاولة محادثات مع حكومة دولة إفريقيا الوسطى للوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.وأعرب شرقي في تصريح له اليوم، عن تقدير الاتحاد الإفريقي للسودان حكومة وشعبا على استضافته لجولة مفاوضات أفرقة إفريقيا الوسطى، مؤكداً أن ذلك يعكس حرَص السودان على استتباب الأمن والسلام في ربوع القارة الإفريقية كافة، وإن الأطراف المختلفة اتفقت على إنشاء آلية لمتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع حتى يتم تفادي أخطاء الماضي والأخذ بيد أبناء هذه الدولة الإفريقية الشقيقة إلى بر الأمان.// انتهى //19:06ت م0189