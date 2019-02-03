الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساحتفل مركز أكاديمية الغوص الأمن الشريك الأول للاتحاد السعودي للسباحة وبرنامج الإنقاذ والسلامة المائية بتخريج 15 منقذاً ومنقذة يمثلون الدفعة الثانية في منطقة عسير تحت إشراف ومتابعة الاتحاد السعودي للسباحة ممثلاً بمدير برنامج الإنقاذ والسلامة المائية بالاتحاد يوسف بشير وبمتابعه فنية من المحاضر الدولي أشرف البُكل والمدربة الدولية غادة الفضلي .واجتاز عدد 6 منقذين و عدد 9 منقذات جميع متطلبات الدورة وفق المعايير الدولية للاتحاد الدولي للإنقاذ والسلامة المائية (ILS) التي تخللت التطبيقات العملية والنظرية والاختبارات لرفع كفاءة المخرجات وبتواجد لأول مره لمحاضرين معتمدين سعوديين بعد تأهيلهم من قبل أكاديمية الغوص الأمن .وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تنفذها أكاديمية الغوص الأمن بأشراف مباشر من اتحاد السباحة .من جهته ثمن يوسف بشير الجهود المبذولة في رفع كفاءة وجودة التدريب والتأهيل للمنقذين وفق المعايير الدولية وبإشراف ومتابعه من الاتحاد السعودي للسباحة حيث يمثل الجهة الرسمية للتأهيل النظامي والمعتمد مقدماً شكره لكل الحاضرين لحفل التخريج من الشخصيات الرياضية والاعتبارية وأهالي الخريجين بمنطقة عسير .// انتهى //19:09ت م0191