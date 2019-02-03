طرابلس 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح أن المفوضية تنتظر تعديلات استلام بعض مواد قانون الاستفتاء من مجلس النواب.وقال السايح اليوم إن المفوضية جاهزة لإجراء عملية الاستفاء على الدستور خلال العام الحالي، مبيناً أن عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادت الأمنية في المدن الليبية.وكشف عن أن الحكومة قررت دراسة توفير ميزانية لإجراء عملية الاستفتاء واستحقاقات العمليات الانتخابية المنتظر إجراؤها العام الحالي.مما يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شاركت اليوم في اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية المنعقد في الأردن.// انتهى //19:41ت م0197