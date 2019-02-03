الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستنظم الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في الرابع من شهر فبراير 2019م , فعالية "اليوم العالمي للسرطان" تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعل" ، ولمدة 14 يوما.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أنه سيتم تقديم عدد من الرسائل التثقيفية والموضوعات التوعوية لأفراد المجتمع بما يحقق تطلعات وأهداف هذا اليوم ليساهم إيجابيا في الحد من انتشار مرض السرطان من خلال الوقاية منه ومعرفة المزيد عنه.وأضاف بأن الفعالية ستتضمن معرضا يحتوي على عدة أركان (ركن الانفو جرافيك والفيلم المصور والركن الإعلامي ومنصة تصوير مخصصة للزوار و ركن توعوي تثقيفي مع تواجد فريق توعوي للحديث عن الجانب الطبي وكذلك التعريف بعمل الجمعية والتثقيف حول السرطان، وركن مرئي لعرض مقاطع مرئية حول السرطان بمشاركة شخصيات اجتماعية إضافة الى مجسم تفاعلي يضم أكثر من 1000 إضاءة تتم إنارتها من قبل زوار الفعالية بأسعار رمزية يعود ريعها دعما للجمعية ولمرضى السرطان).يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من (150.000) خدمة للمرضى.// انتهى //19:49ت م0198