عام / انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع لطب الطوارئ بجدة غداً
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
تُطلق الجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة غداً أعمال المؤتمر العلمي الدولي في دورته الرابعة ، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وذلك بفندق الريتز كارلتون جدة ، ويستمر ثلاثة أيام.
وأعرب رئيس المؤتمر استشاري طب الاصابات والطوارئ بالحرس الوطني ، الدكتور أحمد بن محمود وزان ، عن شكره وتقديره للشريك الاستراتيجي لمؤتمر "البرنامج الوطني لتطوير طب الطوارئ" على دعمه المستمر والدائم للجمعية وانشطتها .
من جانبه أفاد رئيس مجلس ادارة الجمعية واللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري واستاذ طب الطوارئ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور جميل بن طلال ابوالعينين ، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الاستشاريين المحليين والدوليين من مختلف التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ ، و أكثر من ٧٠ متحدثا ومحاضرا عن المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث في مختلف تخصصاته والأنظمة العلاجية و التشخيصية الحديثة ، إضافة إلى العديد من الفعاليات من بينها المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة نخبة من الجامعات السعودية وكليات الطب ووزارة الصحة ، والهلال الاحمر ، وبعض الشركات الطبية .
بدوره قال رئيس برنامج التدريب بمجمع الملك عبدالله الطبي استشاري طب الطوارئ ، الدكتور أنس بن فؤاد حمام "أنه وللمرة الأولى سيتم تخصيص مسار في طب طوارئ الأطفال ليوم كامل ، ومسار خاص لتمريض الطوارئ ، ومسار خاص للبحث العلمي في مجال طب الطوارئ ، مبينا أن المؤتمر يسبقه عقد حزمة من ورش العمل في ذات التخصص للأطباء والمتدربين والممارسين الصحيين ، وكذا إقامة ١٣ ورشة عمل مختلفة من ضمنها التخدير الإجرائي للحالات الطارئة والاشعة الصوتية التشخيصية ، وقراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة ، ومهارة تجبير الكسور ، وأن عدد المُسجّلين فيها بلغ أكثر من ٤٠٠ ممارس صحي ، وإقامة مسابقة علمية ثقافية بين متدربي البرنامج السعودي لطب الطوارئ من مختلف مناطق المملكة وبالتنافس مع فريق من متدربي دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .
وعن اعتماد المؤتمر من قِبل هيئة التخصصات الصحية ، أبان نائب رئيس اللجنة المنظمة استشاري طب الطوارئ بمجمع الملك عبدالله الطبي ، الدكتور محمد بن حاتم عزام ، أنه تم اعتماده بـ٢٥ ساعة تعليمية طبية ، حيث من المتوقع حضور أكثر من ١٢٠٠ ممارس صحي خلال أيام المؤتمر والورش الطبية ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ متطوعا ومتطوعة ، بهدف التنظيم والتجهيز لاستضافة المؤتمر ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك فعاليات توعوية عقب المؤتمر في السلام مول للتعريف بأمراض طب الطواري الأكثر شيوعاً عن طريق محاكاة واقعية لغرفة الطوارئ على مدار ثلاثة ايام من ٧-٩ فبراير.
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19:51ت م
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