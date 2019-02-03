الطائف 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسدشنت إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف اليوم البرنامج التدريبي "الشعر العربي" ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بالشراكة مع أكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف ،على مسرح الإدارة بالفيصلية.وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي أن البرنامج ينفذ على مدى يومين، يهدف الى توثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفردة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية بين منسوبات التعليم بكل فئاته .وأشارت الى أهمية الشعر في حياة الناس؛ تارة يعالج الأخلاق والعقيدة والعبادة، وأخرى يتناول الخير والشر ،والفضيلة والرذيلة ، وماينبغي للإنسان أن يكون عليه ،ومايجب أن يتحاشاه ويبتعد عنه.بعد ذلك توالت فقرات الحفل فأوبريت " وطن العطاء" وورشة عمل تناقش أهمية الشعر العربي وأهدافه من خلال أوراق العمل المقدمة من الجامعة .// انتهى //19:52ت م0200