نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ، على منطقة نجران ، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها .وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع .//انتهى//20:17ت م0204