‏ السيح 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستنظم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج الأربعاء المقبل ، لقاءً بعنوان " أساسيات لغة الإشارة " بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح .‏ويتناول برنامج اللقاء العديد من المحاور التي تعنى بالإعاقة السمعية ، ومنها مفهوم لغة الإشارة ، وطرق التواصل مع المعاقين سمعياً ، واستراتيجيات التحدث بين السامع والأصم ، وأبجدية الأصابع ، والأرقام الإشارية ، والإشارات الوصفية.‏ويأتي اللقاء ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتوعوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //20:19ت م0205