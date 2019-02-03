ثقافي / " أساسيات لغة الإشارة " برنامج توعوي في السيح الأربعاء المقبل
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
السيح 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
تنظم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج الأربعاء المقبل ، لقاءً بعنوان " أساسيات لغة الإشارة " بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح .
ويتناول برنامج اللقاء العديد من المحاور التي تعنى بالإعاقة السمعية ، ومنها مفهوم لغة الإشارة ، وطرق التواصل مع المعاقين سمعياً ، واستراتيجيات التحدث بين السامع والأصم ، وأبجدية الأصابع ، والأرقام الإشارية ، والإشارات الوصفية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتوعوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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20:19ت م
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