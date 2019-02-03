نجران 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمنطقة نجران اليوم، برنامج "بقدراتي أحقق غاياتي" بحضور ١٩ متدربة، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.وهدف البرنامج الذي استمر يومين، ونفذتاه مشرفة التقويم والقبول شفيقة المصعبي، ومشرفة التدريب التربوي فاطمة القحطاني، إلى تعريف المتدربات بالمعارف والمهارات والفنيات التي تساعد الطالبات على أداء اختبار القدرات العام، والقدرات من حيث التعريف والمكونات والتسجيل، وأهم المراجع المفيدة للمتدربة، وشرح المادة الأساسية وتوضيحها.وتضمن البرنامج إستراتيجيات وفنيات الجزء الكمي واللفظي، وتعليمات وإرشادات الاختبار، والأفكار التي يمكن تطبيقها في المدارس، وإدارة الوقت داخل قاعة الاختبار.//انتهى//20:42ت م0209