نجران 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولاتها الميدانية على أحد المجمعات التجارية المغلقة وسط مدينة نجران، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن الجولات الميدانية شملت 54 محلًا، و كان جميع العاملين فيها سعوديين من الجنسين.وأفاد الدوسري، أنه تم استحداث برنامجي "قرة" و"وصول"، لمساعدة الموظفات السعوديات، وتهيئة البيئة المناسبة لهن، حاثًا الموظفين والموظفات إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم وجميع المبادرات التي تقدمها الوزارة.//انتهى//20:49ت م0211