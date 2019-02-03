الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ تركي الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله .واطلع معاليه خلال الاستقبال على أنشطة وبرامج الاتحاد بعد إقرار الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي .ووجه معالي الوزير الشبانة بالعمل على إعداد إستراتيجية لتطوير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وتحقيق أهدافه والنهوض بعمله ليكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي .// انتهى //20:56ت م0212