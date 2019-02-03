مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي اليوم قناة الاختبارات الدولية TIMSS على اليوتيوب تحت عنوان " الاختبارات الدولية مطلب وطني "، وذلك بمقر الإدارة بحي العزيزية بمكة المكرمة.وأوضح الحارثي أن هذه القناة تهدف إلى نشر ثقافة المشاركة في الاختبارات الدولية، وتوعية المجتمع بها وبالدور الوطني الذي تقوم به في الريادة الوطنية العالمية بالتعليم، وإلى إعلام مرئي، متميز في بناء مجتمع تعليمي منافس عالمياً ، مستعرضاً رسالة القناة التي تسعى العالمية بالتعليم .وأفاد أن هذه القناة تستهدف ١٦٠٠ مدرسة من مدارس تعليم مكة، بهدف بث سير الاختبارات الدولية وأعمالها، ونشر ثقافة الاختبارات الدولية على مستوى المدارس، والميدان التربوي، والمجتمع المحلي والإنتاج المرئي، للإسهام في تأهيل وتطوير معلمي القراءة والعلوم والرياضيات، وتوعية الميدان باستخدام وتطبيق إستراتيجيات وأساليب تعليم حديثة ومتنوعة، تتناسب مع البيئة التعليمية، واستيعاب إنتاج المدارس والميدان في الاختيارات الدولية، ونشرها في القناة وتحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة الجادة في الاختبارات، ورفع المستوى التعليمي للطلاب والطالبات، وقراءة مواطن القوة والضعف من خلال عمل حوارات مع كافة المستهدفين بالاختبارات.// انتهى //21:11ت م0214