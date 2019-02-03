القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستضافت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "دورة اليوبيل الذهبي" اليوم، ندوة بعنوان ( الجامعة العربية والشباب العربي )، والتي عقدت بمشاركة مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية الوزير المفوض المستشار عبد المنعم الشاعري ومساعد وزير الشباب والرياضة المصري محمد عبد الغفار.واستعرض الشاعري خلال الندوة نشاطات إدارة الشباب والرياضة بالجامعة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، التي كان من ضمنها مبادرة (عاصمة الشباب العربي)، إضافة إلى حملة ( لا للعنف .. لا للتطرف .. لا للإرهاب)، مؤكدًا أن الجامعة تضع الشباب على رأس أولوياتها لأنهم قادة المستقبل.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار مسؤول الجامعة العربية، إلى أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عقد مؤتمر (نصرة القدس) بمشاركة شباب من 13 دولة عربية، والذي تم رفع توصياته إلى القمة العربية.وتطرق إلى تجربة برلمان الشباب العربي الذي يمثل نموذج محاكاة للبرلمان العربي، ويهدف إلى تناول قضايا العالم العربي من وجهة نظر شبابه، موضحًا أنه سيقام بصورة سنوية في إحدى العواصم العربية، وسيتم رفع توصياته إلى مجلس الجامعة.// انتهى //21:32ت م0217