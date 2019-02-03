مدريد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستغلب فريق ريال بيتيس على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم .وكان برشلونة تعادل أمام ضيفه فالنسيا 2-2 أمس السبت فباتت الفرصة سانحة أمام أتلتيكو مدريد لتقليص الفارق بينهما إلى 3 نقاط بيد أن الفريق الأندلسي حرم فريق العاصمة من كسب النقاط وألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى بعد 18 مباراة دون خسارة ، فاتسع الفارق بينه وبين الفريق الكاتالوني إلى 6 نقاط ، وحقق ريال بيتيس فوزه التاسع هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الأخيرة فصعد إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف خيتافي وأمام ديبورتيفو ألافيس الذي يحل لاحقا ضيفا على ريال مدريد الذي يملك فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين عن جاره قبل الدربي السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".// انتهى //22:20ت م0220