الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسافتتح المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 14 عامًا ، اليوم معسكره الإعدادي الذي يقيمه في محافظة جدة للاعبي أندية منطقة مكة المكرمة، الذي يمتد حتى السادس من الشهر الجاري، ضمن استراتيجية إدارة المنتخبات الوطنية السنيّة.واستدعى المدير الفني للمنتخب محمد أمين (28) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد عسيري، وحسان إدريس، وعبدالإله شربتلي، وعبدالعزيز الشمراني، وعبدالله الزهراني، وعبدالله حريصي، وعلي الفهمي، وعلي بري، وعمار الغامدي، وفراس توفيق (من نادي الاتحاد)، وحسام كرشمي، وسعود تمبكتي، وعادل فلاته، وعبدالإله فلاته، وعبدالله الصيعري، ومحمد العمري، ومحمد شراحيلي، ومحمد يامي، ومنصور الأحمري (من النادي الأهلي)، وإبراهيم عياد، وأديب هوساوي، وثامر الشلوي، وعمر الودعاني، ومهند برناوي (من نادي الوحدة)، ومساعد الجهني (من أكاديمية أجيال)، وعبدالرحمن الزبيدي (من أكاديمية الراقي)، وإبراهيم العبدلي (من أكاديمية الفريق)، ووسام الفار (من أكاديمية المدينة).ودشّن المنتخب الوطني مساء اليوم تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بدأت بتمارين على التمرير، وتلاها مران الاستلام والتسليم، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.// انتهى //22:44ت م0222