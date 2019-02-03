الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسحقق فريق أحد فوزاً مهمًا على الاتفاق بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وبدأ أصحاب الأرض أحد أولاً بالتسجيل عن طريق محمد فوزير في الدقيقة (20)، ثم سجل كارل مدجاني هدف التعزيز لفريقه في الدقيقة (47) ، وقلص أحمد العكايشي الفارق بهدف للاتفاق في الدقيقة (51).وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أحد إلى 9 نقاط في المركز الـ16، وتجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.// انتهى //22:44ت م0223