رياضي / أحد يفوز على الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
حقق فريق أحد فوزاً مهمًا على الاتفاق بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وبدأ أصحاب الأرض أحد أولاً بالتسجيل عن طريق محمد فوزير في الدقيقة (20)، ثم سجل كارل مدجاني هدف التعزيز لفريقه في الدقيقة (47) ، وقلص أحمد العكايشي الفارق بهدف للاتفاق في الدقيقة (51).
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أحد إلى 9 نقاط في المركز الـ16، وتجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.
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22:44ت م
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